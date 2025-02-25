Неявка по боевой повестке – тюрьма? Что стоит знать, чтобы не попасть в розыск

Боевые повестки во время мобилизации в Украине вручают тем, кто уже прошел военно-врачебную комиссию и пригоден к службе в Вооруженных Силах Украины. По закону, неявка по такой повестке предусматривает не только штраф, но и уголовную ответственность.

Всегда ли неявка по такой повестке ведет к тюремному заключению, как вести переговоры с ТЦК, когда есть уважительные причины для неявки, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

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Ответственность за неявку по боевой повестке

Боевая повестка – это уже окончательный этап мобилизации. Ее выдают лицам, которые прошли все предыдущие процедуры и подлежат отправке на военную подготовку и далее – для прохождения службы.

Последствия за неявку именно по этой повестке уже значительно серьезнее, чем неявка по повесткам для уточнения данных и на ВВК, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

"Если не прийти в ТЦК и СП в указанную в повестке дату и время, человека передают в розыск органам полиции, открывается уголовное производство и, соответственно, к такому человеку применяют уже уголовное судопроизводство", – говорит специалист.

В таком случае есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По словам Ярослава Хливного, когда человеку, который не явился по боевой повестке, часто предлагают вместо лишения свободы пойти на службу в Вооруженные Силы.

"Государство делает такое своего рода смягчение. Однако это точно уголовное производство. Из практики, большинство выбирают службу. Но розыск – это то, что стопроцентно будет, и ответственность также. Не помню ни одного такого случая, чтобы объявленного в розыск человека не нашли. Рано или поздно человек выйдет по продуктами, и вопрос закроется очень быстро. Поэтому точно лучше не отсиживаться дома, потому что так вы только ухудшаете ситуацию", – говорит он.

Основания неявки по боевой повестке

Прежде всего причиной может быть неявка по состоянию здоровья. Но обстоятельства должны быть действительно серьезными. Например, острые открытые переломы в ДТП, обострение хронических болезней.

Для неявки по боевой повестке должны быть действительно серьезные причины (фото: zmi.ck.ua)

"Если дома остался кот – это никого не волнует. Есть законы, есть подзаконные акты, которые регулируют этот вопрос. Весомой причиной может быть, например, внеплановая операция. Но это не просто "удалить бородавку". Хирургическое вмешательство, обострение хронического состояния. Это должно реально касаться состояния здоровья человека и иметь серьезное основание, которое среди прочего предусматривает стационарное лечение", – объясняет адвокат.

Как сообщить о неявке и какие будут последствия

В ТЦК следует оперативно предоставить документы о соответствующих обследованиях, о стационарном лечении, об операции. Сообщение можно сделать двумя способами лично или дистанционно. Также об обострении состояния больница должна сообщить ТЦК. Данные вносятся в систему Хелси.

"В интернете много пишут: "не прибыл по боевой – тюрьма". Но если действительно предоставить все необходимые документы, то боевую повестку переформатируют на другую дату. И дальше в течение трех суток после состояния, которое требует лечения, человек должен явиться после улучшения состояния здоровья", – добавляет он.

Вывод остается на усмотрение юридической службы ТЦК. Если им что-то кажется подозрительным, то они имеют право обратиться за дополнительными деталями.

По информированию об основаниях неявки есть также горячая линия Минобороны. Мало кто туда обращается, но она действенная, говорит адвокат. Там действительно решат важные вопросы, на которые без обращения даже у адвокатов иногда уходят недели и месяцы.

"Сообщать можно и нужно и туда тоже. Надо делать это сразу, не медлить. Если правильно подойди к этому, то проблем никаких нет. Я о таких зверствах еще не слышал, чтобы человека после операции отправляли на военную подготовку. Один раз только было, но в той ситуации человек не предоставил полный пакет документов и его вернули обратно. Такое никому не нужно, потому что если станет плохо на учениях, то будут нести ответственность те, кто его принимал", – отмечает Ярослав Хливный.

По его словам, не надо молча соглашаться на все, что вам дают на подпись. Если у человека призывного возраста есть, например, тяжелая форма болезни, об этом надо не стесняться заявлять прямо в ТЦК.

"После получения документов о лечении человека должны направить на ВВК, и комиссия должна выдать документ о временной непригодности. Боевую повестку вряд ли отменят, а скорее перепишут на другую дату после окончания непригодности", – рассказывает адвокат о дальнейшей судьбе документа.