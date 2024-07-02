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За неякісний одяг для ЗСУ. Міноборони відсудило майже 180 млн гривень

Фото: Міноборони виграло арбітраж у іноземної компанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України відсудило в іноземного постачальника майже 180 млн гривень. Відповідне рішення ухвалив Міжнародний арбітраж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначили у відомстві, рішення стосується порушення договорів щодо постачання Україні одягу для військовослужбовців.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, своєчасно сплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості", - розповіли в Міноборони.

З цієї причини відомство вирішило звернутися до Міжнародного арбітражу щодо стягнення коштів та накладення на постачальника штрафів.

 

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що Міноборони виграло суд у іноземного постачальника, у якого замовили екіпірування для українських воїнів.

Згідно з рішенням арбітражу, Україні мали повернути понад 1 млрд гривень.

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