За неякісний одяг для ЗСУ. Міноборони відсудило майже 180 млн гривень

Міністерство оборони України відсудило в іноземного постачальника майже 180 млн гривень. Відповідне рішення ухвалив Міжнародний арбітраж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Як зазначили у відомстві, рішення стосується порушення договорів щодо постачання Україні одягу для військовослужбовців.
"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, своєчасно сплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості", - розповіли в Міноборони.
З цієї причини відомство вирішило звернутися до Міжнародного арбітражу щодо стягнення коштів та накладення на постачальника штрафів.
Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо, що Міноборони виграло суд у іноземного постачальника, у якого замовили екіпірування для українських воїнів.
Згідно з рішенням арбітражу, Україні мали повернути понад 1 млрд гривень.
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