За неякісний одяг для ЗСУ. Міноборони відсудило майже 180 млн гривень

Як зазначили у відомстві, рішення стосується порушення договорів щодо постачання Україні одягу для військовослужбовців.

"Згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, своєчасно сплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості", - розповіли в Міноборони.

З цієї причини відомство вирішило звернутися до Міжнародного арбітражу щодо стягнення коштів та накладення на постачальника штрафів.