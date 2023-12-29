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Міноборони виграло мільярдний позов до іноземного постачальника екіпірування для ЗСУ

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 17:47
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Міноборони виграло мільярдний позов до іноземного постачальника екіпірування для ЗСУ Фото: Міноборони виграло мільярдний позов до іноземного постачальника екіпірування для ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Facebook.

За інформацією відомства, ще на початку повномасштабного вторгнення у постачальника замовили берці та бронежилети.

Берці передали влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. А бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, але також з порушенням. Вони не проходили балістичні випробування. Тому українське відомство не прийняло товар.

Після цього Міноборони вимагало у постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився.

Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних.

"Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)", - уточнили у відомстві.

Це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.

Відповідно до рішення арбітражу, відсотки річних продовжують нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.

Затримання одного з найбільших постачальників Міноборони

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники Державного бюро розслідувань спіймали на хабарі львівського бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони.

Він намагався дати хабар одному з керівників ГБР. Натомість бізнесмен вимагав, щоб йому повернули майно, яке вилучили у підконтрольних компаній.

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