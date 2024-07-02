За некачественную одежду для ВСУ. Минобороны отсудило почти 180 млн гривен

Министерство обороны Украины отсудило у иностранного поставщика почти 180 млн гривен. Соответствующее решение принял Международный арбитраж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Как отметили в ведомстве, решение касается нарушение договоров о поставках Украине одежды для военнослужащих.
"Согласно заключенным договорам, Минобороны полностью выполнило свои обязательства, своевременно оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть сделок, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества", - рассказали в Минобороны.
По этой причине ведомство решило обратиться в Международный арбитраж насчет взыскания средств и наложения на поставщика штрафов.
Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Минобороны выиграло суд у иностранного поставщика, у которого заказали экипировку для украинских воинов.
Согласно решению арбитража, Украине должны были вернуть более 1 млрд гривен.
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