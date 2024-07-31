Newsweek оцінив українську розробку, що захищає БМП Bradley від дронів

Українські військові завершили тестування захисних екранів для американського БМП М2 Bradley. Ці екрани створені українською компанією "Метінвест" у рамках ініціативи Ріната Ахметова для підтримки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Захисна конструкція, розроблена для американських бойових машин M2 Bradley, ефективно протистоїть дронам FPV, які можуть пошкодити машину, зробивши її вразливою для наступних атак. Це становить загрозу не тільки для техніки, але і для її екіпажу.

Олександр Мироненко, операційний директор "Метінвест", в інтерв'ю Newsweek зазначив, що дрони є найбільшою небезпекою для бронетехніки, яку використовує українська армія. Захисні екрани для Bradley стали необхідним удосконаленням, оскільки ці машини вразливі до ворожих дронів.

Ініціатива "Сталевий фронт" вже виготовляє схожі екрани для танків M1 Abrams та іншої військової техніки. Ці екрани показали високу ефективність у бою, захищаючи як екіпажі, так і техніку.

Мироненко також зазначив, що рішення для Bradley були складнішими, ніж попередні розробки. Конструкція екранів вимагала мобільного дизайну, який дозволяє рухатися назад і вперед залежно від бойової ситуації.

Newsweek повідомляє, що техніка, передана Україні Вашингтоном, така як танки M1 Abrams та бойові машини M2 Bradley, є пріоритетними цілями для російських військових. За даними Пентагону, США надали Україні 31 танк Abrams і понад 300 Bradley.

"Сталевий фронт" – приватна ініціатива, що об'єднала всі бізнеси Ріната Ахметова для підтримки ЗСУ. Ахметов виділив на допомогу військовим та цивільним українцям понад 9 млрд грн, що робить його найбільшим приватним донором країни.