Newsweek оценил украинскую разработку, защищающую БМП Bradley от дронов

Украинские военные завершили тестирование защитных экранов для американского БМП М2 Bradley. Эти экраны созданы украинской компанией "Метинвест" в рамках инициативы Рината Ахметова по поддержке ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Защитная конструкция, разработанная для американских боевых машин M2 Bradley, эффективно противостоит дронам FPV, которые могут повредить машину, сделав ее уязвимой для последующих атак. Это представляет угрозу не только для техники, но и для ее экипажа.

Александр Мироненко, операционный директор "Метинвеста", в интервью Newsweek отметил, что дроны являются наибольшей опасностью для бронетехники, которую использует украинская армия. Защитные экраны для Bradley стали необходимым усовершенствованием, поскольку эти машины уязвимы к вражеским дронам.

Инициатива "Стальной фронт" уже производит похожие экраны для танков M1 Abrams и другой военной техники. Эти экраны показали высокую эффективность в бою, защищая как экипажи, так и технику.

Мироненко также отметил, что решения для Bradley были сложнее предыдущих разработок. Конструкция экранов требовала мобильного дизайна, позволяющего двигаться назад и вперед в зависимости от боевой ситуации.

Newsweek сообщает, что техника, переданная Украине Вашингтоном, как танки M1 Abrams и боевые машины M2 Bradley, являются приоритетными целями для российских военных. По данным Пентагона, США предоставили Украине 31 танк Abrams и более 300 Bradley.

"Стальной фронт" – частная инициатива, объединившая все бизнесы Рината Ахметова для поддержки ВСУ. Ахметов выделил на помощь военным и гражданским украинцам более 9 млрд грн, что делает его самым частным донором страны.