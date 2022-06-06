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Невзоров еще не получил украинское гражданство, - Данилов

Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на 6 июня российский журналист и бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров еще не получил гражданство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала.

"Что касается Невзорова - отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством", - заявил Данилов.

По его словам, каждому, кто захочет получить украинское гражданство, необходимо будет пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

Напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии "предоставили гражданство Украины". Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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СНБОУкраинаАлексей ДаниловАлександр Невзоров