Невзоров ще не отримав українського громадянства, - Данілов

Станом на 6 червня російський журналіст та колишній депутат Держдуми РФ Олександр Невзоров ще не отримав громадянства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу .

"Що стосується Невзорова - відкладемо в окрему скриньку. По-перше, у нього ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство", - заявив Данілов.

За його словами, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.