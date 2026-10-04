"Невже думають, що ми не відповімо": Зеленський відреагував на удари РФ по дата-центрах

Глава держави висловив здивування логікою та підходами РФ до ведення війни. Він наголосив, що ворог завдає атак по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

"Невже вони думають, що ми не будемо відповідати? Це точно не є якісь військові інфраструктури. Як можна бити по дата-центрах, по зв'язку мобільному? Як людям дзвонити?" - зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив абсурдність атак на комунікації, нагадавши, що мобільним зв'язком користуються по обидва боки кордону.

За словами Зеленського, постійні атаки на цивільну інфраструктуру свідчать про свідоме бажання російського керівництва максимально загострювати конфлікт.

"Я трохи, чесно кажучи, здивований цим звірячим бажанням ескалації кожного дня. Тобто він розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче", - додав глава держави.