"Неужели думают, что мы не ответим": Зеленский отреагировал на удары РФ по дата-центрам

Глава государства выразил недоумение логикой и подходами РФ к ведению войны. Он подчеркнул, что враг наносит атаки по гражданским объектам, не имеющим никакого отношения к военной инфраструктуре.

"Неужели они думают, что мы не будем отвечать? Это точно не есть какие-то военные инфраструктуры. Как можно бить по дата-центрам, по мобильной связи? Как людям звонить?" - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул абсурдность атак на коммуникации, напомнив, что мобильной связью пользуются с обеих сторон границы.

По словам Зеленского, постоянные атаки на гражданскую инфраструктуру свидетельствуют о сознательном желании российского руководства максимально обострять конфликт.

"Я немного, честно говоря, удивлен этим зверским желанием эскалации каждый день. То есть он рассчитывает на то, что будет постоянная эскалация. Он этого очень хочет", - добавил глава государства.