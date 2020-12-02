Невыполнение плана расходов госбюджета превысило 100 млрд гривен

Расходы по общему фонду государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 940,6 млрд грн. Это на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше росписи отчетного периода.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины.

"При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составили 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета на 200 млрд гривен.

Дефицит госбюджета должен финансироваться за счет государственных заимствований, в том числе кредитов МВФ и связанного с этим финансирования от Еврокомиссии и Всемирного банка. Однако украинская власть не смогла договориться с МВФ о двух траншах, которые ожидались осенью.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство прекратило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года. По его словам, значительная сумма денежных средств до настоящего времени не поступила. Речь идет о более чем 3 млрд долларов, которые были заложены в бюджете.