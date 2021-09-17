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"Невозможно выполнить". Служба внешней разведки обжаловала решение о восстановлении Семочко

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Пятница 17 сентября 2021 09:42
"Невозможно выполнить". Служба внешней разведки обжаловала решение о восстановлении Семочко Фото: экс-первый заместитель директора Службы внешней разведки (Youtube, телеканал ZIK)
Автор: Олег Черныш

Служба внешней разведки обжаловала решение суда о восстановлении Сергея Семочко на должности первого заместителя главы СВР. Служба считает, что это невозможно выполнить.

Об этом говорится в ответе СВР на запрос РБК-Украина.

Разведка обращает внимание, что хоть суды и признали незаконным увольнение Семочко, но не исследовали вопрос законности его назначения на должность первого зампреда.

"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решение в части восстановления Семочко С.А. на должности и выплаты ему денежного обеспечения за время вынужденного прогула в установленный судом способ", - сказано в ответе.

Кроме того, СВР сообщает, что место первого зампреда уже укомпектовано. Служба подавала ходатайство в Окружной админсуд Киева с просьбой разъяснить его решение по делу Семочко, но в нем было отказано.

Служба внешней разведки, используя свои процессуальные права, также подала апелляционную жалобу на решение суда о восстановлении экс-сотрудника.

11 августа ОАСК постановил безотлагательно восстановить экс-первого замглавы СВР Сергея Семочко и выплатить ему около 1 млн гривен зарплаты за вынужденный прогул. Он был уволен с этой должности указом президента Петра Порошенко 12 апреля 2019 года.

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Сергей Семочко
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