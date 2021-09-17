ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Неможливо виконати". Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення про відновлення Семочка

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 09:42
"Неможливо виконати". Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення про відновлення Семочка Фото: екс-перший заступник директора Служби зовнішньої розвідки (Youtube, телеканал ZIK)
Автор: Олег Черниш

Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення суду про поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови СЗР. Служба вважає, що це неможливо виконати.

Про це йдеться у відповіді СЗР на запит РБК-Україна.

Розвідка звертає увагу, що хоч суди і визнали незаконним звільнення Семочка, але не досліджували питання законності його призначення на посаду першого заступника голови.

"Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу у встановлений судом спосіб", - сказано у відповіді.

Крім того, СЗР повідомляє, що місце першого заступника голови вже укомпектовано. Служба подавала клопотання до Окружного адмінсуду Києва з проханням роз'яснити його рішення у справі Семочка, але в ньому було відмовлено.

Служба зовнішньої розвідки, використовуючи свої процесуальні права, також подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення екс-співробітника.

11 серпня ОАСК постановив невідкладно відновити екс-першого заступника голови СЗР Сергія Семочка і виплатити йому близько 1 млн гривень зарплати за вимушений прогул. Він був звільнений з цієї посади указом президента Петра Порошенка 12 квітня 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Семочко
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки