"Неможливо виконати". Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення про відновлення Семочка
Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення суду про поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови СЗР. Служба вважає, що це неможливо виконати.
Про це йдеться у відповіді СЗР на запит РБК-Україна.
Розвідка звертає увагу, що хоч суди і визнали незаконним звільнення Семочка, але не досліджували питання законності його призначення на посаду першого заступника голови.
"Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу у встановлений судом спосіб", - сказано у відповіді.
Крім того, СЗР повідомляє, що місце першого заступника голови вже укомпектовано. Служба подавала клопотання до Окружного адмінсуду Києва з проханням роз'яснити його рішення у справі Семочка, але в ньому було відмовлено.
Служба зовнішньої розвідки, використовуючи свої процесуальні права, також подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення екс-співробітника.
11 серпня ОАСК постановив невідкладно відновити екс-першого заступника голови СЗР Сергія Семочка і виплатити йому близько 1 млн гривень зарплати за вимушений прогул. Він був звільнений з цієї посади указом президента Петра Порошенка 12 квітня 2019 року.