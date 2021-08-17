СВР планирует обжаловать восстановление Семочко и ждет разъяснения суда

Служба внешней разведки Украины оставляет за собой право на обжалование решения столичного суда о восстановлении Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя СВР. Сейчас ожидается разъяснение от судей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СВР .

Отмечается, что Семочко был назначен на вышеупомянутую должность 31 июля 2018 года, несмотря на то, что она была занята другим военнослужащим.

"Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, С. Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства", - добавляет пресс-служба.

Незаконность занимания должности является предметом уголовного производства.

"Суды всех инстанций исследовали только вопросы освобождения и социальной защиты указанного военнослужащего, не углубляясь в проблемы назначения, которые расследует ГБР", - отмечают в СВР.

Служба внешней разведки, со своей стороны, оставляет за собой право на обжалование суда, однако пока планирует дождаться разъяснений.