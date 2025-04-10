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Невістка Лукашенка уникла санкцій ЄС через Словаччину, - ЗМІ

Фото: невістка білоруського диктатора Анна Лукашенко (білоруські ЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Невістку білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли внести до санкційного списку Євросоюзу. Але такому кроку перешкоджала позиція Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський портал "Бюро".

Як зазначили журналісти, Анна Лукашенко - єдина з родини диктатора, кого відмовилися включати до санкційного списку Євросоюзу. Два сини самопроголошеного президента Білорусі - Віктор і Дмитро - а також ще одна невістка Лілія вже під обмеженнями.

Ще 5 серпня 2024 року Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти авторитарного режиму в Білорусі. До санкційного списку пропонувалося внести Анну Лукашенко, але цього так і не сталося.

"Анна Л. (Анна Лукашенко - ред.) була запропонована Литвою і дійсно заблокована Словаччиною", - наводить видання слова неназваного європейського чиновника.

У словацькому МЗС, коментуючи такі чутки, уточнили, що кожна ініціатива щодо поповнення санкційного списку розглядається з погляду інтересів Словаччини та ЄС, правової обґрунтованості та стійкості санкцій.

Анна Лукашенко

Варто зауважити, що Анна Лукашенко - дружина Дмитра Лукашенка, середнього сина Олександра Лукашенка. Вона є генпродюсеркою "Музичної медіакомпанії".

За інформацією ЗМІ, Анна допомагала диктатору проводити приховану передвиборчу агітаційну кампанію.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз ввів нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка через фіктивні вибори в Білорусі.

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