Невістка Лукашенка уникла санкцій ЄС через Словаччину, - ЗМІ

Як зазначили журналісти, Анна Лукашенко - єдина з родини диктатора, кого відмовилися включати до санкційного списку Євросоюзу. Два сини самопроголошеного президента Білорусі - Віктор і Дмитро - а також ще одна невістка Лілія вже під обмеженнями.

Ще 5 серпня 2024 року Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти авторитарного режиму в Білорусі. До санкційного списку пропонувалося внести Анну Лукашенко, але цього так і не сталося.

"Анна Л. (Анна Лукашенко - ред.) була запропонована Литвою і дійсно заблокована Словаччиною", - наводить видання слова неназваного європейського чиновника.

У словацькому МЗС, коментуючи такі чутки, уточнили, що кожна ініціатива щодо поповнення санкційного списку розглядається з погляду інтересів Словаччини та ЄС, правової обґрунтованості та стійкості санкцій.

Анна Лукашенко

Варто зауважити, що Анна Лукашенко - дружина Дмитра Лукашенка, середнього сина Олександра Лукашенка. Вона є генпродюсеркою "Музичної медіакомпанії".

За інформацією ЗМІ, Анна допомагала диктатору проводити приховану передвиборчу агітаційну кампанію.