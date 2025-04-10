Невестка Лукашенко избежала санкций ЕС из-за Словакии, - СМИ

Как отметили журналисты, Анна Лукашенко - единственная из семейства диктатора, кого отказались включать в санкционный список Евросоюза. Два сына самопровозглашенного президента Беларуси - Виктор и Дмитрий - а также еще одна невестка Лилия уже под ограничениями.

Еще 5 августа 2024 года Евросоюз принял очередной пакет санкций против авторитарного режима в Беларуси. В санкционный список предлагалось внести Анну Лукашенко, но этого так и не произошло.

"Анна Л. (Анна Лукашенко - ред.) была предложена Литвой и действительно заблокирована Словакией", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

В словацком МИД, комментируя такие слухи, уточнили, что каждая инициатива по пополнению санкционного списка рассматривается с точки зрения интересов Словакии и ЕС, правовой обоснованности и устойчивости санкций.

Анна Лукашенко

Стоит заметить, что Анна Лукашенко - жена Дмитрия Лукашенко, среднего сына Александра Лукашенко. Она является генпродюссером "Музыкальной медиакомпании".

По информации СМИ, Анна помогала диктатору проводить скрытую предвыборную агитационную кампанию.