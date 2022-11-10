Невиплати мобілізованим ведуть до зростання напруженості серед населення Росії, - ISW

Родичі мобілізованих продовжують ділитися своїм обуренням в інтернеті та на акціях протесту. На кадрах із соцмереж видно, як родичі мобілізованих військовослужбовців протестують біля будівлі адміністрації Валуйки, заявляючи, що місцева влада відмовляється надати "зелений коридор" та автомобілі їхнім близьким.

Жінки в Курській області протягом двох днів протестували, щоб привернути увагу губернатора Курської області Романа Старовойта, і скаржилися, що російська влада направляє мобілізований персонал у небезпечні райони, такі як Лисичанськ. Старовойт пообіцяв запросити додаткову підтримку мобілізованих Курською областю військовослужбовців в Міноборони Росії.

Російська промисловість продовжує стикатися з нестачею кадрів унаслідок мобілізації.

Майже 90 підприємств Красноярського краю шукають заміну мобілізованим спеціалістам. Російські джерела повідомили про аналогічну нестачу робочих місць у Свердловській області, пишуть аналітики.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що близько 50 тисяч мобілізованих російських військових беруть участь у бойових діях проти України.

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