RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Невыплаты мобилизованным ведут к росту напряженности среди населения России, - ISW

Фото: невыплаты мобилизованным ведут к росту напряженности среди населения РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские регионы сталкиваются с серьезными проблемами при выплате обещанных выплат мобилизованным и их семьям, что еще больше ухудшит экономику и вызовет социальную напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Родственники мобилизованных продолжают делиться своим возмущением в интернете и на акциях протеста. На кадрах из соцсетей видно, как родственники мобилизованных военнослужащих протестуют у здания администрации Валуйки, заявляя, что местные власти отказываются предоставить "зеленый коридор" и автомобили их близким.

Женщины в Курской области в течение двух дней протестовали, чтобы привлечь внимание губернатора Курской области Романа Старовойта, и жаловались, что российские власти направляют мобилизованный персонал в опасные районы, такие как Лисичанск. Старовойт пообещал запросить дополнительную поддержку мобилизованных Курской областью военнослужащих у Минобороны России.

Российская промышленность продолжает сталкиваться с нехваткой кадров в результате мобилизации.

Почти 90 предприятий Красноярского края ищут замену мобилизованным специалистам. Российские источники сообщили об аналогичной нехватке рабочих мест в Свердловской области, пишут аналитики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что около 50 тысяч мобилизованных российских военных участвуют в боевых действиях против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России