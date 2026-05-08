Невідомий робив мільярдні ставки на нафту перед заявами Трампа, - Reuters

12:44 08.05.2026 Пт
2 хв
Трейдер міг заробити сотні мільйонів на своїх ставках
aimg Валерій Ульяненко
Невідомий робив мільярдні ставки на нафту перед заявами Трампа, - Reuters Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Невідомий шортист робив ставки на падіння цін на нафту на загальну суму 7 млрд доларів безпосередньо перед заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Експерти зафіксували незвичайні та концентровані обсяги "коротких" ставок на ф'ючерси Brent, WTI, дизель та бензин на біржах ICE та CME. Виявлена сума у 7 мільярдів доларів значно перевищує 2,6 мільярда, які вже розслідує Міністерство юстиції США.

Раніше Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) заявляла, що спостерігає за підозрілими угодами, проте офіційно факт розслідування не підтверджувала.

Епізоди підозрілих торгів

Розслідування виділило кілька ключових моментів, коли масові продажі активів відбувалися за лічені хвилини до політичних анонсів:

  • 23 березня: за 15 хвилин до заяви Трампа про відкладення ударів по Ірану було продано 20 000 лотів Brent і WTI на 1,35 мільярда, 122 мільйони на дизелі та 81 мільйон на бензині. Після анонсу ціни впали на 15%.
  • 7 квітня: перед оголошенням про двотижневе припинення вогню відбулися продажі на 2,12 мільярда доларів. Brent просів до 15%.
  • 17 квітня: за кілька хвилин до заяви МЗС Ірану щодо Ормузької протоки на ринок виставили активи на 2 мільярди доларів.
  • 21 квітня: ставка на 830 мільйонів доларів зроблена за 15 хвилин до подовження Трампом режиму припинення вогню.

За підрахунками аналітиків, такі операції могли принести сотні мільйонів доларів прибутку. Хто саме стояв за цими ставками, наразі встановити не вдалося.

Нагадаємо, у США звинуватили солдата спецназу у шахрайстві через використання секретної інформації у цілях власного збагачення. Зокрема, він, знаючи про рейд, робив ставки на ринках прогнозів на успішне захоплення Мадуро.

Раніше, наприкінці березня, трейдери уклали угоди на півмільярда доларів на нафтовому ринку за кілька хвилин до заяви Трампа про "продуктивні" переговори з Іраном. Це спричинило різке падіння цін на нафту і волатильність інших активів.

Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
