Неизвестный объект залетел в Молдову из Приднестровья во время атаки на Украину

Во время очередной атаки России на Украину один из воздушных объектов был зафиксирован в воздушном пространстве Молдовы. Он прошел через сектор Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Молдовы.

"Национальные органы власти вместе с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства по обеспечению безопасности населения", - подчеркнули в оборонном ведомстве Молдовы.

Кишинев сообщил, что оборонные структуры страны совместно с международными партнерами держат ситуацию под контролем и принимают меры безопасности.

"Несанкционированный пролет воздушного пространства нашей страны произошел в результате сегодняшних воздушных атак Федерации кантональных сил России против Украины", - отметили в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что несанкционированное вторжение явилось непосредственным следствием очередного удара РФ по территории Украины.

Выход - в 15:59 воздушная цель покинула молдавскую территорию и снова вернулась в пространство Украины на участке Днестровск-Лиманское.

Вход в пространство - границу пересекли в районе населенного пункта Лиманское (Одесская область) и Днестровск (Приднестровский сектор).

По данным Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы, непознанную цель обнаружили в 15.50. Объект пересек государственную границу со стороны Одесской области.

Нарушение воздушного пространства Молдовы

Напомним, что это далеко не первый случай, когда агрессия РФ выходит за пределы Украины и представляет угрозу соседним государствам. Российские беспилотники и ракеты неоднократно пересекали границу и маневрировали в воздушном пространстве Молдовы во время очередных атак.

В частности, ночью 27 августа пять дронов залетели в Молдову после атаки РФ на Украину. Тогда летательные аппараты нарушили границу страны после завершения массированного обстрела украинской территории.

Кроме этого, 17 августа российская "Бандероль" залетела в Молдову, там прогремел взрыв. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Талмаза в районе Штефан-Вода, где в результате падения аппарата вспыхнул пожар.