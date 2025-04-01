Невідомі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго"

Нагадаємо, що російські війська знову атакували об'єкти Групи "Нафтогаз", завдавши шкоди газовидобувним потужностям.

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.