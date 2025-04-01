Невідомі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго"

Невідомі обстріляли енергетичний об’єкт "Київтеплоенерго". Обстріл не призвів до пошкоджень тепло- та енергопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київтеплоенерго".
Вчора, 31 березня на одному з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі Києва стався обстріл.
Невідомі влучили в скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а пошкодження обмежуються лише розбитим склом.
Фото: КП "Київтеплоенерго"
На місці події поліція виявила кульову отвору, проводиться розслідування для з’ясування обставин обстрілу.
Пошкодження не вплинули на роботу енергетичного об’єкта, і постачання тепла та енергії до Києва залишається безперебійним. Відкрито кримінальне провадження, триває пошук злочинців.
Нагадаємо, що російські війська знову атакували об'єкти Групи "Нафтогаз", завдавши шкоди газовидобувним потужностям.
Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма цього року.
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