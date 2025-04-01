Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго"

Напомним, что российские войска снова атаковали объекты Группы "Нафтогаз", нанеся ущерб газодобывающим мощностям.

Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру компании с начала полномасштабной войны и восьмая в этом году.

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