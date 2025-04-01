Невідомі обстріляли один з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго"

Невідомі обстріляли енергетичний об’єкт "Київтеплоенерго". Обстріл не призвів до пошкоджень тепло- та енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київтеплоенерго".

Пошкодження не вплинули на роботу енергетичного об’єкта, і постачання тепла та енергії до Києва залишається безперебійним. Відкрито кримінальне провадження, триває пошук злочинців.

Невідомі влучили в скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а пошкодження обмежуються лише розбитим склом.

Вчора, 31 березня на одному з енергетичних об’єктів "Київтеплоенерго" в Голосіївському районі Києва стався обстріл.

Нагадаємо, що російські війська знову атакували об'єкти Групи "Нафтогаз", завдавши шкоди газовидобувним потужностям.

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру компанії від початку повномасштабної війни і восьма цього року.

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