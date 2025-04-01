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Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго"

Вторник 01 апреля 2025 16:38
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Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго" Фото: Обстрел объекта Киевтеплоэнерго (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Неизвестные обстреляли энергетический объект "Киевтеплоэнерго". Обстрел не привел к повреждениям тепло- и энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

Вчера, 31 марта на одном из энергетических объектов "Киевтеплоэнерго" в Голосеевском районе Киева произошел обстрел.

Неизвестные попали в остекление помещения, где обычно находится персонал. В результате инцидента никто не пострадал, а повреждения ограничиваются лишь разбитым стеклом.

Неизвестные обстреляли один из энергетических объектов &quot;Киевтеплоэнерго&quot;

Фото: КП "Киевтеплоэнерго"

На месте происшествия полиция обнаружила пулевое отверстие, проводится расследование для выяснения обстоятельств обстрела.

Повреждения не повлияли на работу энергетического объекта, и поставки тепла и энергии в Киев остается бесперебойным. Открыто уголовное дело, продолжается поиск преступников.

Напомним, что российские войска снова атаковали объекты Группы "Нафтогаз", нанеся ущерб газодобывающим мощностям.

Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру компании с начала полномасштабной войны и восьмая в этом году.

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Киевтеплоэнерго
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