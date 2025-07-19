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Невідомі дрони збили графіки майже сотні поїздів у Росії: що сталося

Субота 19 липня 2025 22:13
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Невідомі дрони збили графіки майже сотні поїздів у Росії: що сталося Фото: із затримкою їдуть 75 поїздів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 19 липня, в Росії майже сотня поїздів їдуть із затримками. Причина в нібито наслідках атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ФПК. Краще поїздом".

Зокрема, вранці нібито через падіння уламків дронів, було пошкоджено контактну мережу на перегоні Лиха - Замчалово в Ростовській області.

Станом на вечір повідомляється, що із затримками слідують 75 поїздів. Серед них зокрема ті, які прямують на південь Росії.

Фото: список рейсів, які затримуються (скріншот)

"Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу відхилення від графіка пасажирських поїздів. Співробітники поїзних бригад надають всебічну допомогу і сприяння пасажирам", - додали у ФПК.

Нагадаємо, що росіяни ще з самого ранку, 19 липня, скаржилися на вибухи в Москві та Ростові-на-Дону через атаку невідомих безпілотників.

Уже о 6 ранку було відомо, що виник транспортний колапс, оскільки заявлялося, що міжміські поїзди затримуються на кілька годин.

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Російська Федерація Поїзди
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