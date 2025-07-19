Невідомі дрони збили графіки майже сотні поїздів у Росії: що сталося

У суботу ввечері, 19 липня, в Росії майже сотня поїздів їдуть із затримками. Причина в нібито наслідках атаки невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ФПК. Краще поїздом".

Зокрема, вранці нібито через падіння уламків дронів, було пошкоджено контактну мережу на перегоні Лиха - Замчалово в Ростовській області. Станом на вечір повідомляється, що із затримками слідують 75 поїздів. Серед них зокрема ті, які прямують на південь Росії. Фото: список рейсів, які затримуються (скріншот) "Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу відхилення від графіка пасажирських поїздів. Співробітники поїзних бригад надають всебічну допомогу і сприяння пасажирам", - додали у ФПК.