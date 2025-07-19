Невідомі дрони збили графіки майже сотні поїздів у Росії: що сталося
У суботу ввечері, 19 липня, в Росії майже сотня поїздів їдуть із затримками. Причина в нібито наслідках атаки невідомих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ФПК. Краще поїздом".
Зокрема, вранці нібито через падіння уламків дронів, було пошкоджено контактну мережу на перегоні Лиха - Замчалово в Ростовській області.
Станом на вечір повідомляється, що із затримками слідують 75 поїздів. Серед них зокрема ті, які прямують на південь Росії.
"Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу відхилення від графіка пасажирських поїздів. Співробітники поїзних бригад надають всебічну допомогу і сприяння пасажирам", - додали у ФПК.
Нагадаємо, що росіяни ще з самого ранку, 19 липня, скаржилися на вибухи в Москві та Ростові-на-Дону через атаку невідомих безпілотників.
Уже о 6 ранку було відомо, що виник транспортний колапс, оскільки заявлялося, що міжміські поїзди затримуються на кілька годин.
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