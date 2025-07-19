Неизвестные дроны сбили графики почти сотни поездов в России: что произошло

В субботу вечером, 19 июля, в России почти сотня поездов едут с задержками. Причина в якобы последствиях атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ФПК. Лучше поездом".

В частности, утром якобы из-за падения обломков дронов, было повреждено контактную сеть на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. По состоянию на вечер сообщается, что с задержками следуют 75 поездов. Среди них в том числе те, которые следуют на юг России. Фото: список рейсов, которые задерживаются (скриншот) "Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - добавили в ФПК.