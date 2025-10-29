Невідомі дрони продовжуватимуть атакувати Росію: сталася пожежа в районі ще одного НПЗ

У ніч на 29 жовтня росіяни продовжують скаржитися на атаку невідомих дронів. За цю ніч, імовірно, сталася пожежа в районі ще одного НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Після другої години ночі пабліки почали писати, що було здійснено атаку на Марійський нафтопереробний завод, що розташований у селі Табашино (Республіка Марій Ел).
Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта зафіксовано яскраві спалахи, схожі на пожежу.
Водночас низка інших пабліків пишуть, що поки неясно, що було атаковано.
Нагадаємо, росіяни скаржилися, що низку регіонів РФ було атаковано ще до вечора 28 жовтня та впродовж ночі 29 числа.
Зокрема, дрони летіли в напрямку Москви, через що тимчасово призупинили роботу низка аеропортів. Мер столиці РФ Сергій Собянін неодноразово звітував, що сили ППО нібито збивають дрони.
Після того, дрони атакували одну з місцевих нафтобаз біля місті Новопасське Ульяновської області РФ. У районі об'єкта виникла пожежа. Крім того, під ударом опинилося виробництво хімічної продукції "Ставролен" у Ставропольському краї.