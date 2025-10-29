Невідомі дрони продовжуватимуть атакувати Росію: сталася пожежа в районі ще одного НПЗ

Після другої години ночі пабліки почали писати, що було здійснено атаку на Марійський нафтопереробний завод, що розташований у селі Табашино (Республіка Марій Ел).

Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта зафіксовано яскраві спалахи, схожі на пожежу.

Водночас низка інших пабліків пишуть, що поки неясно, що було атаковано.