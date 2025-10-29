Неизвестные дроны продолжать атаковать Россию: случился пожар в районе еще одного НПЗ

После двух часов ночи паблики начали писать, что была совершена атака на Марийский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в селе Табашино (Республика Марий Эл).

Также в соцсетях появились кадры, на которых в районе объекта зафиксировано яркие вспышки, похожие на пожар.

При этом ряд других пабликов пишут, что пока неясно, что было атаковано.