Невідомі дрони продовжуватимуть атакувати Росію: сталася пожежа в районі ще одного НПЗ

Середа 29 жовтня 2025 04:02
Невідомі дрони продовжуватимуть атакувати Росію: сталася пожежа в районі ще одного НПЗ Фото: офіційних коментарів не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 29 жовтня росіяни продовжують скаржитися на атаку невідомих дронів. За цю ніч, імовірно, сталася пожежа в районі ще одного НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Після другої години ночі пабліки почали писати, що було здійснено атаку на Марійський нафтопереробний завод, що розташований у селі Табашино (Республіка Марій Ел).

Також у соцмережах з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта зафіксовано яскраві спалахи, схожі на пожежу.

Водночас низка інших пабліків пишуть, що поки неясно, що було атаковано.

Вибухи в Росії в ніч на 29 жовтня

Нагадаємо, росіяни скаржилися, що низку регіонів РФ було атаковано ще до вечора 28 жовтня та впродовж ночі 29 числа.

Зокрема, дрони летіли в напрямку Москви, через що тимчасово призупинили роботу низка аеропортів. Мер столиці РФ Сергій Собянін неодноразово звітував, що сили ППО нібито збивають дрони.

Після того, дрони атакували одну з місцевих нафтобаз біля місті Новопасське Ульяновської області РФ. У районі об'єкта виникла пожежа. Крім того, під ударом опинилося виробництво хімічної продукції "Ставролен" у Ставропольському краї.

