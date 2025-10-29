Неизвестные дроны продолжать атаковать Россию: случился пожар в районе еще одного НПЗ
В ночь на 29 октября россияне продолжают жаловаться на атаку неизвестных дронов. За эту ночь, вероятно, случился пожар в районе еще одного НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
После двух часов ночи паблики начали писать, что была совершена атака на Марийский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в селе Табашино (Республика Марий Эл).
Также в соцсетях появились кадры, на которых в районе объекта зафиксировано яркие вспышки, похожие на пожар.
При этом ряд других пабликов пишут, что пока неясно, что было атаковано.
Взрывы в России в ночь на 29 октября
Напомним, россияне жаловались, что ряд регионов РФ были атакованы еще в вечера 28 октября и на протяжении ночи 29 числа.
В частности, дроны летели в направлении Москвы, из-за чего временно приостановили работу ряд аэропортов. Мер столицы РФ Сергей Собянин неоднократно отчитывался, что силы ПВО якобы сбивают дроны.
После того, дроны атаковали одну из местных нефтебаз возле городе Новопасское Ульяновской области РФ. В районе объекта возник пожар. Кроме того, под ударом оказалось производство химической продукции "Ставролен" в Ставропольском крае.