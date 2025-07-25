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Невідомі дрони паралізували роботу одразу восьми аеропортів Росії

Фото: у багатьох російських аеропортах призупинені прийом та відправка авіарейсів (Flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Відразу у восьми аеропортах Росії запроваджено план "Килим". Причиною стала атака невідомих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Зокрема, призупинені польоти в авіагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими летовищами тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 25 рейсів.

Додамо, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах в очікуванні свого рейсу.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, цієї ночі невідомі дрони знову масштабно атакували Росію.

Так, у місті Невинномиськ Ставропольського краю ППО за кілька годин збила щонайменше 30 безпілотників.

За даними очевидців, атаковано хімічний завод "Невинномиський Азот". Однак інформація офіційно не підтверджена.

Крім того, в ніч на 25 липня пролунали вибухи в низці міст Ростовської області. Регіон також атакували невідомі дрони.

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Атака дронів