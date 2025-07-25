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Неизвестные дроны парализовали работу сразу восьми аэропортов России

Фото: во многих российских аэропортах приостановлены прием и отправка авиарейсов (Flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Сразу в восьми аэропортах России введен план "Ковер". Причиной стала атака неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

В частности, приостановлены полеты в авиагаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

Над этими аэродромами временно закрыто воздушное пространство. Из-за атаки беспилотников задержаны 25 рейсов.

Добавим, что только в одном аэропорту Сочи из-за дронов задерживаются на вылет и прилет 45 самолетов.

Пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план "Ковер". Некоторые спят прямо на креслах в ожидании своего рейса.

Ночная атака дронов

Напомним, этой ночью неизвестные дроны снова масштабно атаковали Россию.

Так, в городе Невинномысск Ставропольского края ПВО за несколько часов сбила не менее 30 беспилотников.

По данным очевидцев, атакован химический завод "Невинномысский Азот". Однако информация официально не подтверждена.

Кроме того, в ночь на 25 июля прогремели взрывы в ряде городов Ростовской области. Регион также атаковали неизвестные дроны.

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Атака дронов