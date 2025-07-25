Неизвестные дроны парализовали работу сразу восьми аэропортов России

Ночная атака дронов

Напомним, этой ночью неизвестные дроны снова масштабно атаковали Россию.

Так, в городе Невинномысск Ставропольского края ПВО за несколько часов сбила не менее 30 беспилотников.

По данным очевидцев, атакован химический завод "Невинномысский Азот". Однако информация официально не подтверждена.

Кроме того, в ночь на 25 июля прогремели взрывы в ряде городов Ростовской области. Регион также атаковали неизвестные дроны.

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