Невідомі дрони ледь не зірвали концерт американського репера Akon у Сочі (відео)

У Сочі атака дронів затримала початок концерту американського репера Akon. У місті оголошували тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Утренний Юг".
Російське видання повідомило, що американський репер мав виступити в льодовому палаці "Айсберг". Але просто перед концертом там оголосили евакуацію через загрозу атаки дронів.
Після такої евакуації росіяни почали масово здавати квитки.
Повітряну тривогу скасували приблизно через півгодини.
До слова, раніше в мережі з'явилася інформація, що за кілька годин до концерту охорона американського репера ховала його у ванній номера в готелі під час повітряної тривоги.
Akon (справжнє ім'я Аліуне Тіам) - американський репер і продюсер сенегальського походження, який здобув популярність у середині 2000-х років. Він народився 16 квітня 1973 року в Сент-Луїсі, штат Міссурі, в сім'ї джазового музиканта.
Akon не раз ставав об'єктом критики через протиріччя в його автобіографії, особливо щодо заяв про кримінальне минуле. В інтерв'ю та піснях він стверджував, що провів кілька років у в'язниці за участь у викраденні автомобілів та інші правопорушення.
Однак журналістські розслідування поставили під сумнів правдивість цих тверджень.
До слова, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення, в якому росіяни скаржилися на те, що російська ППО збиває дрони навіть біля дитсадків і шкіл.