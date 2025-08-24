Невідомі дрони атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області: виникла пожежа

Губернатор Ленінградської області Александр Дрозденко підтвердив інформацію про атаку невідомих безпілотних літальних апаратів на порт Усть-Луга.

За його словами, інцидент стався вранці, і під час атаки було знищено десять БПЛА.

Обломки дронів спричинили загоряння на терміналі НОВАТЭК.

На місці працюють підрозділи пожежників та МНС. За попередніми даними, люди не постраждали.

Через ситуацію тимчасово призупинено прийом рейсів в аеропорту Пулково. Місцева влада проводить оцінку збитків та уточнює обставини події.

Реакція ЦПД

Коваленко, заявив, що РФ під масованою атакою.

"Порт Усть-Луга, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни також страждає",- сказав він.