Неизвестные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области: возник пожар

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов на порт Усть-Луга.

По его словам, инцидент произошел утром, и во время атаки было уничтожено десять БПЛА.

Обломки дронов вызвали возгорание на терминале НОВАТЭК.

На месте работают подразделения пожарных и МЧС. По предварительным данным, люди не пострадали.

Из-за ситуации временно приостановлен прием рейсов в аэропорту Пулково. Местные власти проводят оценку ущерба и уточняют обстоятельства происшествия.

Реакция ЦПД

Коваленко, заявил, что РФ под массированной атакой.

"Порт Усть-Луга, различная другая инфраструктура врага, задействованная в экономике войны также страдает",- сказал он.