Неизвестные дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области: возник пожар

Утром над портом Усть-Луга было зафиксировано десять беспилотников. Из-за обломков БПЛА возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов на порт Усть-Луга.
По его словам, инцидент произошел утром, и во время атаки было уничтожено десять БПЛА.
Обломки дронов вызвали возгорание на терминале НОВАТЭК.
На месте работают подразделения пожарных и МЧС. По предварительным данным, люди не пострадали.
Из-за ситуации временно приостановлен прием рейсов в аэропорту Пулково. Местные власти проводят оценку ущерба и уточняют обстоятельства происшествия.
Коваленко, заявил, что РФ под массированной атакой.
"Порт Усть-Луга, различная другая инфраструктура врага, задействованная в экономике войны также страдает",- сказал он.
Напомним, что 7 августа под атакой дронов оказалась также Волгоградская область России. В городе Суровикино было очень громко, прогремело около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.
Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожные станции.