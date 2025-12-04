UA

Невідомі дрони атакували Орел і Ставропольський край РФ: у районі хімзаводу пожежа

Фото: офіційних коментарів поки що не було (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 4 грудня росіяни поскаржилися на вибухи в місті Орлі та Ставропольському краї РФ. В одному з міст, попередньо, невідомі дрони атакували хімзавод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та моніторингові Telegram-канали.

Приблизно о 2 годині ночі за київським часом, канал SHOT написав, що над Орлом за півгодини було чути близько 10 вибухів.

"(Від гучних звуків - ред.) мало не вилетіли вікна", - написали місцеві жителі.

Паралельно в соцмережах було відео, як стверджується - з Орла, де було чути вибух. Що саме атакували невідомі дрони, поки що незрозуміло.

 

Водночас пабліки написали, що вибухи прогриміли в Невинномиську Ставропольського краю Росії. Росіяни нарахували щонайменше 6 гучних звуків.

Трохи пізніше моніторингові канали повідомили, що, попередньо, під ударом опинився хімічний завод "Невинномиський Азот". Судячи з кадрів, у районі об'єкта сталася пожежа.

 

Зазначимо, що цей завод вважається одним із найбільших у Росії з виробництва азотних добрив і аміаку, а також сировини для вибухівки.

"Основні види продукції, що випускається: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота і вінілацетат", - пише один із пабліків.

Офіційних коментарів про жоден з інцидентів поки що не було.

Українські воїни вразили завод із виробництва вибухівки

Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2025 року росіяни теж скаржилися на вибухи в Ставропольському краї РФ.

Пізніше вдень, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили атакували комбінат "Невинномиськ" - один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів і ракетного палива.

У відомстві додали, що це підприємство залучено до забезпечення збройної агресії РФ проти України.

