Невідомі дрони атакували Краснодарський край РФ: горить НПЗ і військова частина

Так, за даними "Обережності Новини", приблизно о 6-й ранку потужний вибух прогримів у селищі Афіпський. Після цього в районі одного з місцевих підприємств очевидці побачили стовп чорного диму.

Попередньо, населений пункт атакували невідомі дрони, внаслідок чого, як стверджується, на Афипському НПЗ виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

Крім того, цього ранку дрони летіли на Слов'янськ-на-Кубані. Російські Telegram-канали пишуть, що після атаки загорілася військова частина 61661.

Офіційних коментарів щодо жодного з епізодів не було.