Неизвестные дроны атаковали Краснодарский край РФ: горит НПЗ и военная часть

В четверг утром, 7 августа, россияне пожаловались на взрывы и пожары Краснодарском крае РФ. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Так, по данным "Осторожностью Новости", примерно в 6 утра мощный взрыв прогремел в поселке Афипский. После этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.
Предварительно, населенный пункт атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на Афипском НПЗ возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.
Кроме того, этим утром дроны летели на Славянск-на-Кубани. Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки загорелась войсковая часть 61661.
Официальных комментариев ни по одному из эпизодов не было.
Напомним, что этой ночью под атакой дронов оказалась также Волгоградская область России. В городе Суровикино было очень громко, прогремело около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.
Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожных станции.
"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - утверждает Бочаров.