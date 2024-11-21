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Невідомі дрони атакували Ахтубінськ у Росії (відео)

Ілюстративне зображення (t.me mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

В Росії жаліються на чергову атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Цього разу дрони залетіли до Ахтубинську Астраханської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Осторожно, новости".

Повідомлення про атаку дронів з'явились в о 08:40 за київським часом. У тому ж числі перед цим під обстріл потрапила сусідня Волгоградська область.

Влада міста закликала своїх громадян перебувати вдома й знайти найближче укриття. 

Наразі іншіподробиці атаки на Астраханську область невідомі. 

Удари по території Росії 

Сполучені Штати Америки (США) офіційно дозволили Україні застосовувати американське озброєння для ударів по об'єктах на території Росії. Цю інформацію підтвердив заступник держсекретаря США, який займається питаннями Західної півкулі.

У ніч проти 19 листопада стало відомо про знищення складу боєприпасів у Брянській області. Внаслідок атаки зафіксували 12 вторинних вибухів, спричинених детонацією боєкомплектів.

Крім того, вчора російська сторона повідомляла про удари безпілотників у різних регіонах країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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