Невеликий сніг та ожеледиця. Синоптики розповіли про погоду на завтра

У понеділок, 6 лютого, в Україні очікуються невеликий сніг та ожеледиця. Вночі на більшості території очікується до 8 морозу, вдень - до 5 морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомлялося, в Карпатах сьогодні, 5 лютого, вирує негода, зафіксували 20 градусів морозу. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що сьогодні в Україні очікується невеликий мокрий сніг. Крім того, посиляться морози, місцями очікується ожеледиця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.