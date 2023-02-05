Небольшой снег и гололед. Синоптики рассказали о погоде на завтра

В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8 мороза, днем - до 5 мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщалось, в Карпатах сегодня, 5 февраля, бушует непогода, зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.

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