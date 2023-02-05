ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Небольшой снег и гололед. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 февраля 2023 14:36
Небольшой снег и гололед. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 6 февраля, в Украине ожидается небольшой снег и гололедица. Ночью на большинстве территории ожидается до 8 мороза, днем - до 5 мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Временами небольшой снег.

Гололедица и ветер

На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Небольшой снег и гололед. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Как сообщалось, в Карпатах сегодня, 5 февраля, бушует непогода, зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
В Украине постепенно растет потребление электроэнергии, но дефицит снизился, - "Укрэнерго"
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина