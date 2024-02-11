ua en ru
Нд, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Невеликий дощ на заході й півночі. Попереджають про туман: погода на завтра

Неділя 11 лютого 2024 16:23
UA EN RU
Невеликий дощ на заході й півночі. Попереджають про туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 12 лютого, очікуються невеликі дощі в більшості західних, а також північних областях. Також попереджають про туман вночі й зранку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, в більшості західних, північних, вночі і південних та центральних областей без істотних опадів", - пише пресслужба.

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер очікується переважно південний, 7-12 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +4 до +8 вночі й від +11 до +14 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +7 до +10 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +6 до +11 вночі й від +11 до +16 вдень;
  • на сході коливатиметься від +1 до +9 вночі й від +8 до +13 вдень.

Невеликий дощ на заході й півночі. Попереджають про туман: погода на завтра

Фото: погода на 12 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області вночі коливатиметься від +2 до +7, а вдень від +7 до +12. Тим часом у Києві вночі від +3 до +5 й вдень від +8 до +10.

Попередження про негоду

"До кінця доби 11 лютого, вночі та вранці 12 лютого у північних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м, І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

Невеликий дощ на заході й півночі. Попереджають про туман: погода на завтра

Фото: попередження про негоду (facebook.com/UkrHMC)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
У ЗСУ нові перестановки: звільнили Наєва і не тільки
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити