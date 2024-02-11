Дождь на западе и севере. Предупреждают о тумане: погода на завтра
Сегодня, 12 февраля, ожидаются небольшие дожди в большинстве западных, а также северных областях. Также предупреждают о тумане ночью и утром.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков", - пишет пресс-служба.
Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от +4 до +8 ночью и от +11 до +14 днем;
- на севере будет колебаться от +2 до +5 ночью и от +7 до +10 днем;
- на юге будет колебаться от +6 до +11 ночью и от +11 до +16 днем;
- на востоке будет колебаться от +1 до +9 ночью и от +8 до +13 днем.
Фото: погода на 12 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ночью будет колебаться от +2 до +7, а днем от +7 до +12. Тем временем в Киеве ночью от +3 до +5 и днем от +8 до +10.
Предупреждение о непогоде
"До конца суток 11 февраля, ночью и утром 12 февраля в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности", - пишет пресс-служба.
Фото: предупреждение о непогоде (facebook.com/UkrHMC)
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