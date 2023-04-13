Невеликий дощ та до +15 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями

По всій території, крім західних регіонів, невеликий дощ, у східних, вночі і у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірний дощ.

На заході країни вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°. По Києву вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.