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Невеликий дощ та до +15 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 13 квітня, по всій території Україні очікуються дощі. Проте температура повітря сягне 15 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями

По всій території, крім західних регіонів, невеликий дощ, у східних, вночі і у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях помірний дощ.

На заході країни вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°. По Києву вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень.

РБК-Україна також повідомляло, що 5 квітня в Києві випала рекордна за 90 років кількість опадів.

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