Невеликі об'єми. Скільки ракет КНДР могла передати Росії

За словами співрозмовників у Силах оборони, йдеться про невеликі об'єми постачань.

"Деякі наші партнери надавали нам дані про передачу 45 ракет від КНДР, інші казали про 60. Однак у нас ці цифри викликають сумніви. Зокрема нам також казали про передачу Пхеньяном семи пускових установок до цих ракет. Досі нами була зафіксована лише одна", - розповіло одне з джерел.

Він також додав, що станом на сьогодні інший партнер Росії, з яким вона також вела перемовини про балістичні ракети - Іран - не надавав їй цього озброєння.

Співрозмовник у спецслужбах каже, що від січня ворогу не вдалось наростити обсяги власного виробництва ракет. За даними джерела, зараз Росія виготовляє близько 130 стратегічних ракет на місяць з дальністю понад 350 кілометрів.

Ракети з КНДР

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Наприкінці лютого керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що інформація про масштабне застосування північнокорейських ракет не відповідає дійсності. Усього було використано декілька ракет.