Невеликі дощі на заході й місцями пориви вітру: погода на завтра

У ніч на 29 жовтня у західних та Житомирській областях очікуються невеликі дощі. Місцями, зокрема й в Карпатах, можливі пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у західних та Житомирській областях невеликий дощ", - пише пресслужба. Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині, вдень і в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +6 до +8 вночі й від +13 до +18 вдень;

на півночі коливатиметься від +4 до +9 вночі й від +8 до +15 вдень;

на півдні коливатиметься від +10 до +14 вночі й від +19 до +21 вдень;

на сході коливатиметься від +6 до +10 вночі й від +11 до +18 вдень. Фото: погода на 29 жовтня (meteo.gov.ua) Погода в Києві та області "Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.Вітер західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба. Температура в області вночі +4 - +9, вдень +10 - +15, а в Києві - вночі +7 - +9, вдень +12 - +14.