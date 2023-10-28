Небольшие дожди на западе и местами порывы ветра: погода на завтра

В ночь на 29 октября в западных и Житомирской областях ожидаются небольшие дожди. Местами, в том числе и в Карпатах, возможны порывы ветра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только ночью в западных и Житомирской областях небольшой дождь", - пишет пресс-служба. Отмечается, что ветер ожидается юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части, днем и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура: на западе будет колебаться от +6 до +8 ночью и от +13 до +18 днем;

на севере будет колебаться от +4 до +9 ночью и от +8 до +15 днем;

на юге будет колебаться от +10 до +14 ночью и от +19 до +21 днем;

на востоке будет колебаться от +6 до +10 ночью и от +11 до +18 днем. Фото: погода на 29 октября (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью +4 - +9, днем +10 - +15, а в Киеве - ночью +7 - +9, днем +12 - +14.