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Невеликі дощі та тепло до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

Фото: у вихідні очікуються невеликі дощі та тепдо до +14 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні у вихідні прогнозується невеликий дощ. При цьому очікується весняне тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби буде без опадів. Лише в суботу в Одеській області та в Криму, а в неділю на сході місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в ніч на суботу в західних, північних і Вінницькій областях очікується в межах 0 -5 градусів, на решті території +1 +6. При цьому вдень прогнозується +5 +10.

У неділю в південній частині та західних областях, і в понеділок в Україні очікується +8 +14 градусів.

Нагадаємо, метеорологічна весна прийшла до Києва на 6 днів пізніше, ніж очікувалося.

Крім того, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи очікуватиме повернення морозів.

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