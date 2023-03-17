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Небольшие дожди и тепло до +14 градусов: прогноз погоды на выходные

Фото: на выходных ожидаются небольшие дожди и тепдо до +14 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине на выходных прогнозируется небольшой дождь. При этом ожидается весеннее тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток будет без осадков. Только в субботу в Одесской области и в Крыму, а в воскресенье на востоке местами ожидается небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночь на субботу в западных, северных и Винницкой областях ожидается в пределах 0 -5 градусов, на остальной территории +1 +6. При этом днем прогнозируется +5 +10.

В воскресенье в южной части и западных областях, и в понедельник в Украине ожидается +8 +14 градусов.

Напомним, метеорологическая весна пришла в Киев на 6 дней позже, чем ожидалось.

Кроме того, ранее в Укргидрометцентре рассказали, ожидать ли возвращения морозов.

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