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Невеликі дощі та "стримані" градуси. Синоптик дала прогноз на вихідні

Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на вихідні 6-7 травня
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими вихідними в Україні очікуються заморозки. Крім того, місцями очікуються дощі, хоча більша частина регіонів потрапить у суху погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У ніч на суботу та на неділю заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненській області, місцями в центрі України (це швидше - Вінницька область, Кропивницький з районами та Черкаська область)", - розповіла вона.

За даними синоптика, більша частина України вихідними потрапить у суху погоду, лише невеликі дощі в суботу можливі в Приазов'ї, і в суботу, і в неділю - місцями в західних областях.

Погода у суботу

Протягом дня в суботу температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті - до +15....+19 градусів, місцями до +19...+22 градусів.

"У більшості наших областей градуси будуть стриманішими, +11...+16", - додала вона.

Вітер очікується з північного сходу, сходу, помірний, не дуже комфортний, бо рвучкий, можливо навіть й до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Погода у неділю

7 травня істотно похолоднішає на заході України (окрім Закарпаття), вдень лише +8....+12 градусів.

Погода у вихідні в Києві

У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків, вдень +11...+13 градусів.

"Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, навіть сонячно, хіба що вранці у неділю збільшиться хмарність", - констатувала Діденко.

Як повідомлялось, у суботу, 6 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями можливі короткочасні дощі.

Нагадаємо, найближчими днями Київська область вирізнятиметься дуже суперечливими погодними умовами. Синоптики не виключають заморозки, підтоплення та можливість пожеж в цьому регіоні.

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